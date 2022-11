Icardi e Wanda Nara insieme: il messaggio d'amore fa discutere i fan sui social

Continua a far discutere la complicata storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara . Dopo i presunti tradimenti, la separazione e una possibile nuova relazione di Wanda, i due sembrano essere ritornati insieme , come dimostrato dalle recenti foto su Instagram.

L'attaccante argentino, attualmente al Galatasaray , ha infatti postato due foto insieme alla moglie scrivendo: "Non è la donna della mia vita, è la mia vita stessa trasformata in una donna. Le storie Disney hanno anche seconde stagioni. Ti amo Wanda".

Icardi-Wanda, quante critiche sui social

Pioggia di critiche nei commenti della foto, sicuramente non quello che l'attaccante ex Inter si aspettava. In tanti infatti hanno attaccato Icardi, chiedendogli di smetterla con questo tira e molla. "Ti piace farti del male?", "Non abboccare di nuovo", "Basta, perché ti fai questo", sono alcuni dei duri commenti apparsi sotto le foto.