Icardi pubblica i messaggi di Wanda su WhatsApp: uno dei retroscena era vero!

Wanda Nara incinta? Il messaggio di Icardi sui social

Icardi e Wanda sembrano al settimo cielo: la mini luna di miele sulla loro isola preferita ha risvegliato il loro amore e la showgirl argentina ha voluto dimostrarlo anche con un dolcissimo messaggio. "Grazie per un altro bellissimo viaggio - si legge nello screen pubblicato da Mauro su Instagram, con allegata la foto maldiviana - Il mio luogo preferito sei tu. Per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Non vedo l'ora di tornare con G". In allegato, l'emoji di un bambino e un altro messaggio: "2022". Wanda è incinta? Chissà... Se non fosse chiaro, Icardi ha voluto commentare con qualche altra parola. "Grazie a te Wanda per questo messaggio così bello. Alla fine non sono così pazzo come mi hanno descritto per aver raccontato uno dei tuoi desideri. Presto torneremo con G". E una faccina che fa la linguaccia, alla faccia di chi non ci credeva.