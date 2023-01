Wanda Nara e quella reazione social a sorpresa per Icardi: il commento è bollente

Wanda Nara e Mauro Icardi ancora vicini. Nonostante la recente separazione i due continuano a far notizia per i loro gesti a sorpresa. Di recente il giocatore del Galatasaray ha postato su Instagram una foto in cui mostra i suoi tatuaggi, tra questi quello sull'avambraccio della scritta "Wanda". Uno scatto che non ha lasciato indifferente la Nara. "Quel tatuaggio", ha commentato la 36enne, utilizzando anche l'emoticon di un fuoco.