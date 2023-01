Problemi su Instagram per Wanda Nara. La popolare piattaforma social ha deciso di censurare l'ex moglie di Mauro Icardi per una foto troppo bollente, in cui l'imprenditrice si mostrava praticamente senza veli. Un'immagine che ha scatenato subito i follower tra numerosi like e commenti di apprezzamenti ma giudicata eccessiva. La 36enne non ha reagito bene alla notizia: "Che cosa?", ha scritto tra le storie condividendo il provvedimento IG.