Wanda Nara, che bordata a Belen Rodriguez: “In Italia è famosa, ma in Argentina…”

Non c'è mai stata troppa simpatia tra Wanda Nara e Belen Rodriguez . E nell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve la moglie e agente di Mauro Icardi ha ribadito di essere più famosa in Sud America della conduttrice de Le Iene. "Lei una volta ha detto: "Io argentina come Belen? Senza offesa, nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belen" Che vuol dire?", ha chiesto la Fagnani. Pronta la replica della Nara...

Wanda Nara a Belve e le parole su Belen

"Sì, perché Belen è venuta qui in Italia da piccola. In Argentina lei non ha fatto nulla. Io è da piccolina che lavoro, da quando avevo cinque anni", ha spiegato Wanda Nara a Belve. Prima di convolare a nozze con Maxi Lopez e approdare in Italia la 36enne si è data da fare in Argentina con il teatro e la tv. La popolarità è arrivata all'improvviso quando il suo nome è stato accostato a quello di Diego Armando Maradona: un flirt smentito da Wanda. "Non c'è mai stato nulla tra di noi. Ci siamo solo ritrovati alla stessa festa e i giornali ci hanno ricamato su".