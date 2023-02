Wanda Nara svela il vero motivo per cui Icardi ha lasciato l'Inter

Wanda Nara si è raccontata in una lunga intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai Due. Dopo aver confermato il ritorno di fiamma con Mauro Icardi - "Lui è mio marito, speriamo sia così per tutta la vita" - l'imprenditrice e showgirl argentina, che è anche procuratrice dell'attaccante, ha svelato il motivo per cui il giocatore ha lasciato l'Inter. È accaduto nel 2019: Maurito ha mollato la casacca nerazzurra per sbarcare in Francia, al Paris Saint-Germain.

Wanda Nara a Belve spiega perché Icardi è andato via dall'Inter

"Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi", ha spiegato Wanda Nara a Belve. Dalla scorsa estate Mauro Icardi è un giocatore del Galatasaray e tutta la famiglia si è trasferita in Turchia. "Io e Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito", ha precisato la 36enne. "Quindi per questo weekend possiamo dire che state ancora insieme?", ha chiesto con fare pungente Francesca Fagnani. Wanda ha replicato ridendo: "Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo weekend".