"Icardi e Maxi Lopez non si sopportano": Wanda Nara svela tutto sul rapporto a tre

Wanda Nara si è raccontata in prima serata nel programma " Belve ", intervistata dalla conduttrice Francesca Fagnani . Tra i diversi aneddoti e retroscena svelati dalla showgirl argentina, c'è stato spazio anche per un sul rapporto tra Maxi Lopez e Mauro Icardi , i due uomini della sua vita. I due erano infatti amici, prima che Icardi iniziasse una storia d'amore proprio con Wanda, moglie di Maxi Lopez .

Wanda Nara a Belve svela il retroscena sulla presunta notte con Maradona

Il rapporto tra Icardi e Maxi Lopez

Queste le parole di Wanda Nara sul loro rapporto: "Non so cosa è successo, perché è stata scritta quella cosa della cornuta. Mauro è una persona molto diretta. Maxi Lopez? Io ho da tempo adesso un buon rapporto. Invece con Icardi non si sopportano".