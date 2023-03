Keita Balde si separa dalla moglie Simona: c'entra Wanda Nara

Gli indizi social

A far rumore in quei giorni anche le foto che ritraevano le due donne con al collo lo stesso gioiello, un fiore verde 'griffato' Van Cleef & Arpels dal prezzo di circa 3.500 euro. Evidentemente non sono servite a molto le smentite di Keita (e quelle della stessa showgirl argentina), visto che a distanza di qualche settimana il suo rapporto con la moglie è entrato in crisi come dimostrano alcuni indizi. Il primo è che i due hanno smesso di 'seguirsi' sui social, dove la modella e showgirl italiana ha ignorato anche il 28esimo compleanno del calciatore che lo ha festeggiato da solo come non era invece accaduto in altre occasioni. E a gettare altra benzina sul fuoco arrivano infine alcuni audio che secondo la stampa argentina Baldé avrebbe presumibilmente inviato a Wanda Nara nel bel mezzo dello scandalo. "Ho sofferto molto in questo periodo senza sapere come stavi e cosa ti stava succedendo - avrebbe detto Keita alla ex moglie di Icardi, suo compagno di squadra ai tempi dell'Inter -. Se vedo che le persone parlano male di te o che inventano cose, non mi piace. Non tutti possono conoscere la persona fantastica che sei e il cuore che hai". E ancora: "Sei fantastica, sei una donna meravigliosa, davvero, hai un cuore straordinario". Indiscrezioni che ovviamente non possono aver fatto piacere alla moglie Simona...