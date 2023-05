Icardi manda un messaggio a China Suarez: cresce la tensione con Wanda Nara

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati di nuovo. È stata l'imprenditrice argentina a farlo sapere alla stampa, senza però specificare i motivi dietro questa ennesima rottura. Una separazione che, ancora una volta, l'ex attaccante di Inter e Paris Saint-Germain non avrebbe preso particolarmente bene tanto da vendicarsi dell'ormai ex moglie. Icardi ha postato sul suo account Instagram una foto a torso nudo, in cui mostra i suoi numerosi tatuaggi. La canzone scelta è piuttosto significativa e sembra nascondere un messaggio per China Suarez, l'attrice con la quale ha avuto un flirt nel 2021. Da questa liaison sono praticamente partiti tutti i vari tira e molla con Wanda, che vanno avanti ormai da due anni.