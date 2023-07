Icardi e Maxi Lopez insieme per Wanda: il passato però brucia ancora

Maxi Lopez e Mauro Icardi uniscono le forze per il bene di Wanda Nara, che è in attesa di ulteriori accertamenti circa le sue condizioni di salute. "Maxi andrà a vivere nello stesso quartiere per essere più vicino. Tutti stanno cercando di fare in modo che i bambini siano il più possibile tranquilli", hanno spiegato dal programma tv argentino Socios del Espectáculo. L'ex calciatore, diventato da poco padre di una bambina, dovrebbe restare per quindici giorni. Gli attriti con l'ex amico Maurito non sono però mancati...