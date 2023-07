Wanda Nara: "Malattia e cure a Milano? Vi dico tutta la verità"

Tramite un ask su Instagram Wanda Nara ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute. "Sto molto bene", ha dichiarato la moglie e procuratrice di Mauro Icardi per poi aggiungere: "Sono state dette molte bugie. Parlano e assicurano cose che non sono vere, senza sapere che parlano della vita di un altro". Di recente alcuni giornalisti argentini hanno infatti parlato di leucemia e assicurato che Wanda presto tornerà a Milano per farsi curare da medici specializzati. Gossip prontamente smentiti dalla diretta interessata, che ha rivelato di essere ancora in attesa di una diagnosi ufficiale dopo il malore che l'ha colta qualche settimana fa e che l'ha spinta ad eseguire degli accertamenti più approfonditi.

Come sta Wanda Nara: il ritorno in Turchia con Icardi

"Non mi curerò in nessun Paese. Accompagnerò Mauro", ha spiegato Wanda Nara. Dopo gli ultimi mesi trascorsi in Argentina, dove ha condotto l'edizione locale di MasterChef, l'imprenditrice è pronta a tornare in Turchia, dove il marito continuerà a giocare nel Galatasaray. Nessun passaggio, almeno per il momento, a Milano. Wanda ha inoltre anticipato che tornerà presto nel suo Paese d'origine, dove è molto amata e richiesta, per dei nuovi progetti televisivi e imprenditoriali.