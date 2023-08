Wanda Nara da brividi, emozionante lettera social: "Avevo paura..."

Wanda Nara è scoppiata in lacirme alla fine del programma tv. La scoperta della malattia non sta incidendo sulla sua vita lavorativa dato che ha condotto l'ultima puntata della stagione di Masterchef Argentina . Wanda Nara ha scritto una lettera rilanciata sul suo profilo Instagram: “Oggi è il Gran finale. Per me personalmente una sfida indimenticabile. Un progetto internazionale che ho realizzato nel mio amato Paese, chiamato Mastercheg e circondata dalla migliore squadra che possa esistere. Confesso di aver avuto paura, ho sentito ogni parola che dicevano quelli che si fidavano di me e quelli che non si fidavano. Vi ho ascoltati tutti e ho voluto dare la migliore versione di me, quella vera, sono felice di poter essere io. Chi non mi conosceva in questo formato che mi ha dato la libertà di essere Wanda al 100% mi ha conosciuto, questa sono io“.

Wanda Nara: la lettera e i ringraziamenti

La lettera di Wanda Nara continua: “Cosa posso dire dei miei amati ora e per sempre German martitegui e Donato De Santis. Grazie per esservi presi cura di me così tanto, per essere i migliori compagni che potessi sognare. Grazie per avermi sostenuta fino all'ultimo dettaglio, non dimenticherò mai che belle persone siete. Vi amo con tutto il mio cuore. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo progetto. Eravamo tutti indispensabili, non riesco ad immaginare questo senza qualcuno di quelli che ne hanno fatto parte. Grazie al pubblico che ci ha accompagnato ogni sera. Grazie partecipanti, non vi dimenticherò mai. È stata la mia prima esperienza come conduttrice, mi sono preparata, sognata e ho lavorato molto, ho imparato da ognuno perché mi hanno accompagnata esseri bellissimi che volevano vedermi brillare. Grazie a tutti voi ancora una volta per avermi accompagnato in ogni progetto…“.