Wanda Nara sulle sue condizioni di salute: "Ecco come vanno i trattamenti"

In un ask su Instagram Wanda Nara ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute. "Stai meglio? Dall'Argentina ti amiamo, abbi cura di te", ha scritto un follower. "Sì, seguendo i trattamenti a poco a poco e con l'amore di tutti coloro che mi amano", ha fatto sapere la 36enne, postando lo scatto di una infermiera intenta a farle un prelievo di sangue. Wanda ha poi risposto ad altre domande in merito al suo matrimonio con Mauro Icardi dopo che è trapelato un presunto audio della madre Nora Colosimo che accusa il genero di avere con la figlia un rapporto tossico.

Le altre risposte di Wanda Nara

Riguardo ai gossip circa alcune minacce da parte del calciatore, Wanda Nara ha postato uno scatto che la vede con Icardi in piscina, complici e sorridenti. "Sì, solo qualche volta lecco il mio rapitore, così mi dà il cibo migliore, mi lascia fare una chiamata e mi slega le mani per un po'", ha scherzato l'imprenditrice, mettendo così a tacere certe malelingue. Alla domanda su cosa si prova a vedere Icardi giocare, Wanda ha sempre risposto con sarcasmo: "Mi fa sentire in colpa vederlo correre così tanto mentre io mangio patatine fritte". Infine ha annunciato che tornerà presto in tv.