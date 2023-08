Wanda Nara, che lusso allo stadio! Il look non passa inosservato

Wanda Nara sempre accanto a Mauro Icardi nonostante la malattia. Di recente l'imprenditrice e procuratrice si è recata allo stadio per supportare il calciatore e il Galatasaray. Per l'occasione la 36enne ha sfoggiato un look sportivo ma chic, con accessori di lusso, che non è passato di certo inosservato.