Wanda Nara malata per finta? L'ultima foto alimenta nuovi dubbi e sospetti

La malattia di Wanda Nara continua a generare interesse e curiosità. Un giornalista ha parlato in Argentina di leucemia ma la diretta interessata non ha ancora confermato la diagnosi: la moglie e procuratrice di Mauro Icardi si è limitata a dire che ha iniziato le cure per stare meglio. Dopo alcune dichiarazioni in tv di Andres Nara, il padre di Wanda , molti hanno iniziato a credere ad una mossa mediatica da parte dell'imprenditrice . Una presunta strategia per attirare l'attenzione dopo gli estenuanti tira e molla con il marito, che hanno dominato la cronaca rosa per mesi e mesi. La Nara ha assicurato che è tutto vero e che mai scherzerebbe con le sue condizioni di salute ma l'ultima foto condivisa sui social network ha alimentato nuovi dubbi.

Wanda Nara è davvero malata? Quella foto sospetta

La dottoressa argentina Mariana Lestelle ha fatto notare sui social network che l'ultima foto condivisa da Wanda Nara su Instagram è tutt'altro che normale per una paziente che sta ricevendo determinate cure. Nello scatto l'ex opinionista del Grande Fratello Vip si sottopone ad un trattamento estetico in un centro di Istanbul, dove è tornata a vivere con la sua famiglia per via dell'impegno di Icardi con il Galatasaray. “Vedo le storie IG di Wanda che riceve un trattamento estetico controindicato per i pazienti oncologici in cura. - ha scritto la Lestelle su X - Forse è una pubblicità e non è di adesso. Forse non è una paziente oncologica o è stata mal consigliata, non lo so. Le auguro il meglio, ma se si trattasse di qualcosa di ematologico come è stato detto, i trattamenti che stimolano il drenaggio linfatico e che possono rompere le cellule muscolari sono controindicati".

Wanda Nara e la polemica sulla malattia

Le parole di Mariana Lestelle hanno sollevato subito un gran polverone: tante le critiche nei confronti di Wanda Nara. "Questa donna non ha niente, fa finta, ride di tutti noi", ha scritto più di qualche utente. Qualcuno si è schierato dalla parte della wag: "Perché parli di cura del cancro se lei non ha mai detto la diagnosi? Un po' di rispetto farebbe bene". Altri hanno invece invitato Wanda a chiarire una volta per tutte la sua situazione privata in modo da fugare ogni sospetto.