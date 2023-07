Wanda Nara malata per finta? Le strane parole del padre e quella lite con Icardi

C'è grande interesse attorno alle condizioni di salute di Wanda Nara . Qualche giornalista ha parlato di leucemia ma la diretta interessata ha rivelato che gli accertamenti sono ancora in corso e al momento non c'è una diagnosi ufficiale. In un ask su Instagram la moglie di Icardi ha però assicurato di stare bene, tanto da accompagnare il calciatore a Istanbul, dove è un attaccante del Galatasaray. "Le informazioni che abbiamo sono quelle che ha detto lei. Non ha intenzione di fare alcun trattamento ", ha affermato Andres Nara, il padre di Wanda.

Wanda Nara malata per finta? Strane insinuazioni

Alicia Barbasola, la moglie di Andres Nara, ha poi sorpreso tutti rivelando di avere una serie di chat tra Wanda Nara e Kennys Palacios, il suo migliore amico, in cui avrebbero insinuato che lei non è malata."Ho già promesso quelle conversazioni a un giornalista", ha ribadito. Il conduttore del programma, Juan Etchegoyen, è così intervenuto: "State insinuando che tutta la storia della salute di Wanda sarebbe una montatura?". "Non dubito di Jorge Lanata, che lo ha detto in buona fede, ma sappiamo da dove viene la fonte", ha risposto Alicia.

Icardi non parla più con il padre di Wanda Nara

Oltre a insinuare dubbi sulle ultime vicende che hanno coinvolto Wanda Nara, Andres ha spiegato pure il motivo per il quale da tempo non rivolge la parola al genero Mauro Icardi. “In alcune cose sono moderno, ma ce ne sono altre che non accetto. - ha detto Andres in tv - E per me questa cosa dell'uomo che fa casino con la moglie di un amico, non funziona”. Un chiaro riferimento a quanto accaduto tra Icardi e Maxi Lopez. Il signor Nara ha aggiunto: "Uno dei bambini lo chiamava 'papà'. Io ero lì e gli ho detto che il padre era Maxi, non mi è piaciuto quello che mi ha detto. Non abbiamo rapporti da otto anni".