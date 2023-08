Wanda Nara non perdona: la nuova frecciatina a Maxi Lopez

A dieci anni dalla separazione Wanda Nara è tornata a pungere Maxi Lopez sui social network. La rottura tra i due è stata piuttosto burrascosa prima per via dei tradimenti dell'ex calciatore, poi a causa della storia d'amore tra l'imprenditrice e Mauro Icardi , tra i migliori amici di Maxi. Per un lungo periodo Wanda e Lopez si sono dati battaglia in tribunale nonostante la presenza dei tre figli Valentino, Constantino e Benedicto. Oggi il rapporto tra gli ex coniugi è migliorato ma la Nara non ha perso occasione per stuzzicare di nuovo l'ex marito...

La nuova frecciatina di Wanda Nara a Maxi Lopez

Sul suo account TikTok Wanda Nara ha condiviso un video di Mauro Icardi intento a preparare la cena. Significativa la scelta della canzone: 'Mi ex tenia razon' di Karol G. "Aveva ragione il mio ex, diceva che non avrei trovato uno come lui e ne ho trovato uno migliore, che mi tratta meglio. Aveva ragione il mio ex quando diceva che nessuno avrebbe fatto meglio per me. Lo fa meglio per me", è la strofa che Wanda ha scelto per accompagnare la sua clip. Un chiaro riferimento a Maxi Lopez e all'amore solido con Icardi, che è riuscito a superare crisi e allontanamenti.