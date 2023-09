Wanda Nara, importanti novità sulla malattia: parla il suo avvocato

Come sta Wanda Nara? Alla domanda ha risposto Ana Rosenfeld, avvocato e una delle migliori amiche della moglie-procuratrice di Mauro Icardi. "Sta seguendo tutte le cure alla lettera e ovviamente sappiamo tutti che se la caverà", ha detto la donna a Radio Mitre. "Ora è in Italia, a Milano, e da lì tornerà qui (in Argentina, ndr), non so se prima tornerà a Istanbul, ma tornerà qui, credo a metà ottobre. Ha un contratto con Telefe. Wanda non si ferma, è una macchina da guerra, e naturalmente la gente la ama".