Wanda Nara, il messaggio social: "Quando hai paura che stia male qualcuno che ami..."

Il sorriso e la voglia di vivere non sono mai scomparsi dal viso e dalla mente di Wanda Nara, nonostante gli ultimi mesi non siano stati facili per l'argentina. Lady Icardi ha scoperto di avere la leucemia e si sta sottoponendo alle cure necessarie continuano però la sua vita tra lavoro, sarà una nuova concorrente di Ballando con le Stelle, e famiglia.