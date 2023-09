"Wanda Nara, perché hai mentito sulla malattia?" e lei risponde così

Continua a far discutere la malattia di Wanda Nara . Un giornalista argentino ha parlato di leucemia ma la diretta interessata ha preferito non svelare la diagnosi esatta, chiarendo solo di aver iniziato le cure. Questo ha portato più di qualcuno a pensare ad una montatura da parte della moglie-procuratrice di Mauro Icardi. Stuzzicata da un follower l'imprenditrice ha risposto per le rime...

Wanda Nara e la malattia per finta? La risposta zittisce tutti

"Perché hai mentito sulla malattia?", ha chiesto un utente. "Per fortuna sono pochi ma quanto è basso che qualcuno possa mettere in dubbio o giudicare qualcosa che io non so nemmeno perché non ci siano speculazioni" - ha risposto Wanda Nara - “È una situazione personale che hanno esposto e che è stata resa pubblica ma non da me. Molte persone vogliono vedermi bene e sapere cos'è e come sto. Un giorno lo racconterò".

Quando Wanda Nara parlerà apertamente della sua malattia

Un fan ha invitato Wanda Nara a parlare apertamente della sua sindrome in modo da aiutare altre persone nella stessa situazione. La 36enne ha assicurato che prima o poi lo farà anche per questo motivo. In precedenza aveva già ribadito: "La gente ti giudica. In questo momento preferisco tenerlo per me. Quando sarò più forte lo racconterò. Non giocherei mai con un problema di salute".