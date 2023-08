Wanda Nara: la malattia, le cure, i figli. La (nuova) drammatica confessione in tv

Wanda Nara è tornata a parlare delle sue condizioni di salute nel programma argentino Telefe Noticias. In collegamento da Istanbul, dove è tornata a vivere per via degli impegni calcistici di Mauro Icardi con il Galatasaray , l'imprenditrice ha raccontato: "Quando i medici mi hanno dato la diagnosi dopo gli esami del sangue è stato uno shock. La prima cosa che mi hanno detto è stata: "Non puoi salire su un aereo". È stato uno shock per tutta la famiglia. È stata una cosa molto improvvisa. Esito a parlarne ancora oggi". La 36enne ha aggiunto: "Ci sono momenti in cui le persone ti giudicano, che pensano che non sia reale se ne parli o che non sia così grave. Quando sarò più forte o mi sentirò in grado di dirlo, lo farò. Mi sarebbe piaciuto che le cose andassero diversamente ma queste sono le regole del gioco e le accetto".

La malattia di Wanda Nara: "Non denuncerò quel giornalista"

Wanda Nara ha rivelato che non denuncerà Jorge Lanata, il giornalista che ha dato per primo la notizia della leucemia: "Quando mi hanno chiesto se avevo intenzione di denunciare la persona che ha fatto trapelare tutto, ho detto di no. Non giudicherò nessuno perché ovviamente lavoro in questo ambiente sin da quando sono molto giovane e la stampa, che ci piaccia o no, è quella". La moglie e procuratrice di Icardi ha poi replicato a chi ha insinuato che la malattia fosse del tutto inventata: "Ovviamente mi ha scosso, perché in un momento in cui non sapevo cosa avevo, dovevo uscire e spiegare. Le persone che mi conoscono sanno che non giocherei mai con una cosa del genere. Non giocherei mai con un problema di salute".

Come i figli di Wanda Nara hanno reagito alla notizia della malattia

"I miei figli andavano a scuola in Argentina e sono state poste loro delle domande. Quindi mi sono dovuta sedere e parlare con loro quando in realtà avrei potuto aspettare ancora un po'. - ha detto Wanda Nara che ha cinque figli (Valentino, Constantino e Benedicto dall'ex marito Maxi Lopez, e Isabella e Francesca da Icardi) - Dovevo farlo prima, ma queste sono le regole del gioco e ogni giornalista si comporta come può o come meglio crede. Non ho nulla da rimproverare a nessuno. Io sono sempre uno che parla con i miei figli, per raccontare loro tutto. È stato difficile perché mi facevano le domande e io non avevo le risposte. Ma allo stesso tempo dovevo dirglielo perché se ne parlava ovunque".

Wanda Nara continuerà le cure iniziate in Argentina

Wanda Nara ha deciso che continuerà le cure in Argentina, nell'ospedale Fundaleu di Buenos Aires, un centro specializzato in malattie ematologiche. "Il trattamento è lo stesso ovunque. Ho consultato centri di Milano e Parigi ma ovunque è uguale e ho scelto il mio Paese. Bisogna scegliere dove ti senti più a tuo agio", ha spiegato.