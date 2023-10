Wanda Nara, L-Gante non molla: arriva il gesto drastico di Icardi

Continua a tenere banco la presunta love story tra Wanda Nara e L-Gante . Quest'ultimo ha detto chiaramente di aver avuto una relazione intima con la moglie e procuratrice di Mauro Icardi . Stando ai gossip che arrivano dall'Argentina Wanda e il cantante si sarebbero addirittura rivisti, complice una recente trasferta della Nara in Sud America. La concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle ha prontamente smentito tutto, chiarendo di aver passato la notte a casa di un'amica. E anche l'attaccante del Galatasaray ha reagito condividendo sui social network un post per mettere a tacere il rivale in amore...

Wanda Nara, Icardi zittisce L-Gante

Mauro Icardi ha reagito agli ultimi gossip su Wanda Nara e L-Gante condividendo su Instagram una chiara frecciata al cantante 23enne. "Il leone non si gira mai quando il cane abbaia", ha scritto il calciatore. Tradotto: Icardi si fida ciecamente della sua dolce metà e presta poco attenzione alle insinuazioni dell'artista. In un'intervista al settimanale Oggi Wanda ha fermamente negato di aver tradito il marito: "Siamo forti, non ascoltiamo quello che dicono gli altri. Posso assicurare che non c'è stato nessun tradimento e non ci siamo mai separati. Lui è tranquillo, conosce la mia serietà. Siamo una coppia più noiosa di quel che si legge, attaccatissimi l'uno all'altra".