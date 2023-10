Ballando con le Stelle, Wanda Nara esausta dopo le prove: il video social

Il conto alla rovescia in vista della nuova stagione di Ballando con le Stelle sta per finire. Il programma condotto da Milly Carlucci prenderà il via sabato 21 ottobre, come sempre in prima serata su Rai 1. Tra i concorrenti anche Wanda Nara che in queste settimane si sta allenando duramente insieme al suo partner Pasquale La Rocca.