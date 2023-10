La malattia non ferma Wanda Nara: nuovo lavoro dopo Ballando con le Stelle

Una vera e propria guerriera Wanda Nara . Nonostante la diagnosi di leucemia, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi non ha alcuna voglia di fermarsi. Per questo ha accettato, dopo 15 anni, l'invito di Milly Carlucci a partecipare a Ballando con le Stelle e appena il dancing show, dove balla con il ballerino e insegnante Pasquale La Rocca, sarà finito sarà impegnata con altro. Wanda ha infatti annunciato sui social network di aver firmato un contratto della durata di due anni con Telefe , emittente argentina.

Wanda Nara farà la conduttrice dopo Ballando con le Stelle

"La settimana scorsa ho firmato un contratto per un paio d'anni. Ci sono tanti nuovi progetti in arrivo, li scoprirete presto. Sono molto felice, torno nella tv argentina, sempre nel ruolo di conduttrice e con un progetto che mi piace molto", ha spiegato Wanda Nara su Instagram. La 36enne ha già presentato nel suo Paese alcuni programmi come MasterChef ed è molto amata e seguita dalle parti di Buenos Aires. Qui Wanda torna sempre appena è possibile, anche se ha ammesso che quando Mauro Icardi lascerà il mondo del calcio traslocherà definitivamente in Italia, a Milano, dove Wanda e il marito hanno acquistato alcune case.

Wanda Nara e la leucemia: le parole sulla malattia

"Ho fatto delle analisi di routine, i valori erano strani. Mi hanno ricoverata e abbiamo iniziato a vedere delle cose. Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici, sto facendo un trattamento e i miei medici mi hanno detto che potevo partecipare. Penso sia un esempio per i miei bambini. Le mie bambine più piccole mi hanno invitato ad andare a ballare. Anche per quello ho scelto di fare Ballando. Lo faccio per dimostrare che sto bene", ha fatto sapere Wanda Nara a Ballando con le Stelle.