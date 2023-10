Wanda Nara, la malattia e la gelosia di Icardi: "Mi pento di una cosa"

"Conosco Mauro da dodici anni. È tanto tempo ed è un rapporto che oggi è molto difficile sostenere, soprattutto a causa del nostro lavoro. Ciò che apprezzo e a cui do sempre priorità è che, nonostante tutto, scegliamo sempre noi, la nostra famiglia e il progetto che abbiamo. Soprattutto do la priorità al cuore che ha Mauro e alla brava persona che è". Wanda Nara ha solo parole al miele per Mauro Icardi, come ha dichiarato nell'ultima intervista concessa a Hola! Argentina. "È Mauro il vero fuoco d'artificio - ha confessato - Io più invecchio, più divento tranquilla. Forse quando ero più giovane ero più geloso. Non adesso. Sono convinta che stai con chi vuoi stare e se qualcuno non vuole più stare con te, non puoi fare nulla". La showgirl, in gara a Ballando con le stelle, ha parlato anche della sua malattia e di come abbia completamente cambiato la sua vita.

Wanda Nara svela le sue condizioni di salute dopo la malattia "Come sto oggi? Bene. Ogni settimana ho un monitoraggio che viene inviato in Argentina dove si trova il mio medico, il dottor Miguel Pavlovsky, di Fundaleu. Inoltre sto facendo una cura che, a seconda di come evolve la malattia, cambia. È tutta un'incertezza e ogni settimana che vado a ricevere i risultati mi manca il respiro. È un argomento delicato e per questo avrei preferito che rimanesse privato, ma lo capisco. Ho deciso di non denunciare Lanata. Lui è un giornalista e se l'informazione gli è arrivata, doveva pubblicarla". E sui rimorsi, Wanda Nara non ha dubbi. "Di cosa mi pento? Forse su qualcosa che potrei aver detto in un momento di dolore o di follia mediatica. A volte pecco essendo così sincera e impulsiva. Abbiamo il cellulare in mano e combiniamo un pasticcio".

Icardi, Wanda Nara e il famoso messaggio sul tradimento La moglie-agente di Icardi è tornata anche sulla famosa storia social con cui aveva annunciato il tradimento dell'attaccante del Galatasaray, che nell'ultima giornata di Champions ha realizzato uno splendido gol su rigore contro il Bayern Monaco. "Non mi pento di quel messaggio - ha detto - In quel momento ho sentito che era giusto così. Non sarei onesta se ti dicessi che me ne pento. Ma è anche vero che nessuno rovina la famiglia di nessuno". E la famosa presunta storia della notte con Maradona? "Non era vero, l’ho sempre smentito. Su di me sono state dette molte cose senza verificare. Avrei voluto essere io a raccontare della mia malattia ma non è stato così".

