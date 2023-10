Wanda Nara, Icardi e la foto che non piacerà a Maxi Lopez: il motivo

ISTANBUL (TURCHIA) - Giorno di anniversario per Wanda Nara e Mauro Icardi : la coppia festeggia infatti i 10 anni di un'intensa storia d'amore. Un sentimento forte e di costanti alti e bassi, quello tra l'imprenditrice e showgirl e l' ex attaccante dell'Inter , ora al Galatasaray , nato dopo una lunga amicizia. Poi nel 2014 il matrimonio e la nascita delle due figlie, Isabella e Francesca. Per festeggiare la speciale ricorrenza, l' imprenditrice argentina ha condiviso sui propri profili social una dedica da brividi e condiviso alcune foto insieme al marito, una delle quali sta facendo discutere .

Wanda Nara e quella foto con Icardi nel 2013...

L'imprenditrice argentina ha aperto pubblicamente l'album dei ricordi, condividendo con i suoi milioni di follower alcune foto inedite. Ce n'è una che, però, ha attirato maggiormente l'attenzione di tutti. Nello specifico, la prima foto che Wanda Nara e Icardi hanno scattato insieme nel maggio del 2013, durante un viaggio a Milano, in Piazza Duomo. Un'immagine che, di sicuro, non farà piacere all'ex marito dell'imprenditrice, Maxi Lopez: all'epoca della foto infatti i due si erano separati solo da pochi mesi. Un episodio che però non ha intaccato il rapporto tra i due ex coniugi, rimasto sempre cordiale per il bene dei loro figli.