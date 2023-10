Wanda Nara in confidenza: cosa è cambiato dopo la malattia e altre verità

La leucemia ha cambiato la vita di Wanda Nara. La soubrette argentina ne ha parlato in un'intervista rilasciata a F: "È cambiata la mia prospettiva: non spreco il tempo in cose inutili ma le dedico alle persone a cui voglio bene, prima di tutto alla mia famiglia, ai figli. L'amore che mi hanno dato nel momento più buio è enorme". In merito alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle ha invece affermato: "Non è facile ma tutto, se lo vuoi davvero, si può fare. Fino a oggi ci sono sempre stata per i bambini, non ho mai voluto tate. Questa volta, invece, la famiglia si è organizzata per darmi una mano: con tante ore di allenamento al giorno, abbiamo deciso, visto che vanno a scuola, di farli rimanere con il papà. Credo abbiano capito - e gliene sono grata - che ballare mi piace tanto e soprattutto mi fa stare bene. Alla fine sarò occupata solo per un mese e mezzo. Possono farcela".