Wanda Nara a Ballando con le Stelle: "Era nudo", il retroscena bollente

È partita bene l'esperienza di Wanda Nara a Ballando con le Stelle . La soubrette argentina è stata una delle più brave della prima puntata del dancing show e ha ottenuto voti piuttosto alti dalla giuria. Intervistata da Milly Carlucci per Ballando Segreto , contenuto extra disponibile su Raiplay, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha svelato un retroscena piccante della rumba ballata con il suo maestro Pasquale La Rocca.

Ballando con le Stelle: il retroscena di Wanda Nara

"Io ti ho trovato in pista quasi nudo. Quando mi sono girata eri con la camicia aperta", ha rivelato Wanda Nara, rivolgendosi a Pasquale La Rocca, che ha sorriso imbarazzato. "Non era così alle prove, in puntata era tutto aperto", ha aggiunto l'imprenditrice e influencer. Ha continuato scherzando: "Poi gli piace che gli arrivano i messaggi 'Pasquale, quanto sei bello'".

Wanda Nara in tv con Pasquale La Rocca

Wanda Nara è entrata subito in sintonia con Pasquale La Rocca, che lo scorso anno ha vinto Ballando con le Stelle in coppia con Luisella Costamagna. Nessuna gelosia da parte di Mauro Icardi, che sostiene appieno la moglie che, nonostante la malattia, è più forte e combattiva che mai.