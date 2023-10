Wanda Nara, l'amico rivela: "Lei e la sua famiglia hanno scoperto della leucemia così"

La leucemia ha cambiato per sempre la vita di Wanda Nara e di tutta la sua famiglia. A colpire l'imprenditrice, il marito Mauro Icardi e i figli non è stata solo la diagnosi ma anche il fatto di aver appreso la notizia prima dalla stampa che dai medici. Kenny Palacios, migliore amico di Wanda, ha infatti rivelato alla tv argentina che Wanda non conosceva ancora la sua patologia quando un giornalista ha spifferato tutto. "Lei aveva fatto un'analisi di routine prima di partire per l'Europa. I risultati sono andati male ed è stata ricoverata. Aspettava altri approfondimenti quando la notizia è stata divulgata, hanno fatto trapelare tutto dalla clinica".