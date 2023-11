Wanda Nara e la terribile confessione su Icardi: "La leucemia? È impazzito, non dormiva più"

La malattia di Wanda Nara: la reazione di Icardi

Wanda Nara ha poi svelato nel programma di Milly Carlucci come ha reagito Mauro Icardi quando le è stata diagnosticata la leucemia la scorsa estate: "Poco prima di festeggiare 10 anni insieme, quando mi hanno diagnosticato la malattia, mi ricordo che ero in ospedale, mi alzo alle 4 di mattina e trovo Mauro con il telefono per cercare le cure da fare in tutto il mondo. Era impazzito, non riusciva a dormire. Lì capisci quando ti dicono "nel bene e nel male, in salute e in malattia". La vita ti porta in situazioni in cui vedi il vero amore".