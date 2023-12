Wanda Nara, pugni e schiaffi a Pasquale La Rocca: caos a Ballando con le Stelle

Prove da incubo per Wanda Nara e Pasquale La Rocca. La coppia di Ballando con le Stelle, tra le candidate alla vittoria finale, non smette di allenarsi in sala prove. Ma non mancano gli incidenti di percorso, come testimoniano le ultime storie Instagram condivise dalla moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Mentre provava una coreografia la soubrette argentina ha tirato prima uno schiaffo e poi un pugno al suo ballerino e insegnante, che si è accasciato a terra.