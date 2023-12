Ballando con le Stelle: Teo Mammucari prova a baciare Wanda Nara e lei...

Sale la temperatura a Ballando con le Stelle. Durante l'ultima puntata - come dimostrato nella clip di Ballando Segreto disponibile su RaiPlay - in sala delle stelle Teo Mammucari ha provato a baciare (sulla spalla) Wanda Nara. "Ma tu lo sai che ci sono le telecamere e non puoi fare come ti pare?", ha subito affermato infastidita la moglie e procuratrice di Mauro Icardi. "Guarda che in Italia il bacio sulla spalla è un segno di amicizia tra uomo e donna", ha cercato di spiegare il conduttore ma Wanda non è apparsa molto convinta.