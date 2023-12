Ballando con le Stelle, Wanda Nara si allena anche in garage!

La leucemia non ferma Wanda Nara, anzi. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi è instancabile e si sta impegnando a fondo a Ballando con le Stelle, dove balla con Pasquale La Rocca. La coppia, complice e affiatata, ha alte probabilità di vincere questa edizione del programma. Sui social network la soubrette ha postato un video in cui si allena con il suo insegnante pure in un garage.