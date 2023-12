Wanda Nara e la leucemia, le parole dai brividi sui figli: "Ho paura per loro"

Wanda Nara è completamente concentrata su Ballando con le Stelle , programma nel quale ha ricevuto una grande sorpresa . Però a Domenica In , intervistata da Mara Venier , l'argentina e moglie di Icardi è tornata a parlare della leucemia : "I miei bambini lo hanno scoperto su internet. Penso di aver accettato Ballando con le Stelle per pensare ad altro, per impegnarmi in qualcosa che non mi facesse riflettere sulla notizia che avevo ricevuto".

Wanda Nara e i suoi bambini: "Ho paura..."

Poi ancora sui suoi bambini: "Quando sei mamma, l'unica paura che hai è lasciare i tuoi bambini da soli. Sono piccoli, hanno ancora bisogno di me. È una cosa talmente personale e privata che avrei voluto affrontarla a modo mio. Se avessi potuto scegliere, l'avrei tenuta per me. Avrei voluto capire con la mia famiglia cosa fosse e capire come affrontarla. Invece, i giornali hanno deciso per me".

Wanda su Icardi: "Il vero amore"

Infine sulla relazione con Icardi: "Il vero amore lo vedi quando stai male. All'inizio è stato complicato, visto che io ero sposata e avevo tre bambini. L'ho conosciuto che aveva 17 anni. Ricordo che poco tempo dopo il mio divorzio mi ha chiesto di raggiungerlo a Milano per vederlo, ma io gli ho detto che non potevo: lì ha capito che volevo una storia seria, ed è per lì che mi ha detto che avrebbe voluto formare una famiglia con me. Poi ci siamo sposati, cinque mesi dopo esserci messi insieme. Ha visto subito i miei bambini come i suoi e, sulla possibilità di avere dei maschietti, preferiva non pensarci perché non voleva che subissero la pressione di diventare calciatori. Il caso ha, quindi, voluto che avessimo due bambine".