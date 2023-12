Wanda Nara, commovente dedica a Roma prima della finale di Ballando con le Stelle

ROMA - Cresce l'attesa per la finalissima di 'Ballando con le Stelle', in programma sabato 23 dicembre. La sesta e ultima puntata del celebre show, condotto da Milly Carlucci su Rai1, vedrà sfidarsi nove concorrenti, pronti a battersi a ritmo di danza. Tra questi c'è anche Wanda Nara che, in coppia con Pasquale La Rocca, occupa il terzo posto a quota 49 punti alle spalle di Simona Ventura e Samuel Peron, in testa con 90 punti, seguiti da Paola Perego e Angelo Madonia che inseguono a 70.