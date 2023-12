Wanda Nara e Icardi, relax in spiaggia e dedica hot: "Lo voglio..."

Wanda Nara, il siparietto con Icardi in spiaggia

Come di consueto la showgirl argentina ha documentato le vacanze sui social e tra i vari video quello con il marito Mauro Icardi ha suscitato l'attenzione dei follower. Nelle immagini il calciatore esce dell'acqua dopo un bel bagno rinfrescante e sorride dopo essersi accorto di essere ripreso, l'inquadratura poi si sposta su Wanda Nara che invece in bikini mozzafiato intona la sua canzone dal titolo "Bad Bitch". "Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo quiero y lo tengo", il testo cantato da Wanda. "Lo vedo e lo voglio, lo voglio e lo ottengo": una dedica bollente per l'attaccante ex Inter.