Bufera in Turchia, annullata la Supercoppa: Dzeko e Icardi tornano a casa. Il motivo è clamoroso

Niente Supercoppa di Turchia. La partita tra Fenerbahçe e Galatasaray, in programma a Riyad, nel cuore dell'Arabia Saudita, è stata cancellata clamorosamente. Era tutto pronto per lo show e invece no: nessuno fischio d'inizio. Le due squadre, dove giocano tra gli altri Dzeko e Icardi, stanno per rientrare in Turchia, una nazione che nelle ultime settimane ha fatto parlare il mondo per alcuni episodi di violenza.