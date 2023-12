Turchia, violenza senza fine: la partita termina in rissa!

ISTANBUL - Non si ferma la violenza nel calcio turco. Dopo la sospensione di tutti i campionati decisa dalla federcalcio in seguito all'aggressione all'arbitro Umut Meler, sono già due i gravi episodi avvenuti sui campi. Dopo la 'ritirata' dal campo ordinata dal presidente dell'Istanbulspor, Ecmel Faik Saralioglu, per protesta contro una decisione arbitrale, adesso c'è anche una violenta rissa che ha chiuso il match di terza serie fra Bursaspor e Diyarbakirspor, due squadre divise da tensioni anche di tipo etnico.