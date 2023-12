Turchia, clamoroso: il presidente dell'Istanbulspor ritira la squadra dal campo!

ISTANBUL (TURCHIA) - Incredibile in Turchia. Proprio nel giorno della ripresa del campionato, sospeso dopo l'aggressione all'arbitro Meler da parte del presidente dell'Ancaragucku, arriva un'altra dura reazione da parte del presidente di un club: più precisamente dal patron dell'Istanbulspor che, durante la gara contro il Trabzonspor, è sceso sul terreno di gioco intimando alla sua squadra di uscire dal campo dopo una scelta arbitrale non condivisa, lasciando interdetti gli avversari e il direttore di gara che non ha potuto far altro che sospendere la partita sul 2-1 in favore degli ospiti.