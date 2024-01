Wanda Nara: "Perché solo ora ho pubblicato il referto della malattia"

Wanda Nara ha condiviso sul suo account Instagram il referto medico di Fundaleu, l'istituto dove è in cura, contenente la diagnosi della sua malattia, la leucemia. Nella nota è spiegato che la moglie e procuratrice di Mauro Icardi sta rispondendo positivamente alle cure, grazie ai controlli periodici e programmati in Argentina e in Turchia. "Comunichiamo che la paziente Wanda Solange Nara dal luglio 2023 è in cura presso l'Istituto Fundaleu a causa di una leucemia mieloide cronica", si legge. Ma perché solo ora la 37enne ha parlato apertamente della vicenda dopo mesi di gossip e indiscrezioni?