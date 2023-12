Ballando con le stelle, trionfa Wanda Nara. Ascolti da record

Era una vittoria annunciata, ma non per questo è stata meno emozionante. Wanda Nara, col 70% delle preferenze, ha vinto Ballando con le stelle davanti a una bravissima Simona Ventura. Era innegabile che la moglie di Mauro Icardi fosse la favorita ma nonostante questo la sua prova è stata comunque impeccabile. Wanda ha conquistato gli italiani e con lei l'edizione del programma condotto da Milly Carlucci che sembra non conoscere stanchezza. Non a caso ieri gli ascolti sono volati e la finale è stata la più vista dal 2011. Nel dettaglio: la puntata conclusiva, nonostante un blackout che ha interrotto la diretta per qualche minuto, è stata vista da quasi 4 milioni di spettatori con il 29,2% di share. Non solo: durante l'interruzione della diretta la curva è salita dal 28.9% di share al 32.9% e in quei momenti Rai Uno è stata comunque sopra al Grande Fratello. Un trionfo, in tutti i sensi. Come quello di Wanda che, settimana dopo settimana, ha conquistato pubblico e giuria. Come ballerina e come donna.