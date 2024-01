"Keita Baldé e Simona Guatieri divorziano, Wanda Nara coinvolta"

Wanda Nara coinvolta nella separazione tra Keita Baldé e Simona Guatieri. Il conduttore argentino Juan Etchegoyen ha raccontato al programma tv Mitre Live che la coppia avrebbe deciso di separarsi in seguito allo scandalo di qualche mese fa, quando si è vociferato di una tresca tra l'ex calciatore di Lazio e Inter e la moglie e procuratrice di Mauro Icardi. "È iniziata la pratica di divorzio per adulterio. Lui è stato infedele alla moglie con diverse donne. Ma Wanda non è nella lista, anzi", ha spiegato l'esperto di gossip, confermando la versione dell'imprenditrice, che ha sempre negato un flirt con l'ex compagno di squadra del marito. Nonostante tutto, questo avrebbe aiutato Simona a prendere una decisione drastica...