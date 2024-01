China Suarez infuriata sui social, c'entra Wanda Nara: "Pesante..."

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Cresce la tensione tra Wanda Nara e China Suarez. Il motivo? Le due rivali hanno pubblicato quasi in contemporanea sui social alcune immagini a dir poco particolari. China ha pubblicato alcune foto che raffigurano diversi abiti decorati con disegni di 'Hello Kitty', l'iconico gatto immaginario amato dai più piccoli. Non appena l'attrice e cantante ha esternato tutta la sua passione per il simpatico gatto giapponese, è stata accusata di copiare i gusti della moglie di Mauro Icardi, con il quale la stessa China aveva avuto una relazione qualche tempo fa. Arrabbiata, la Suarez ha tuonato così: "Sono perplessa, non ho altro da fare, ecco perché chiarirò la vicenda", l'annuncio della modella classe 1992. Poco dopo, la Suarez ha condiviso una storia con i messaggi dei suoi fan, secondo i quali "China ama Hello Kitty dal lontano 2010!". "Pesante!" la replica della modella, riferendosi a coloro che l'hanno criticata. "Attenzione ragazzi, le critiche continuano ad arrivare... ve le mando", ha aggiunto in un secondo video. Subito dopo ha pubblicato delle foto retrò che la mostrano con indosso specchi,oggetti subacquei e perfino teli mare con il muso del gattino che piace a grandi e piccini. "Chiaro?", è l'avvertimento di una China infuriata.