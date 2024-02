Icardi compie 31 anni: il regalo speciale di Wanda Nara e le figlie

Tanti auguri Mauro Icardi! Il 19 febbraio il calciatore ha compiuto 31 anni. Il giocatore ha festeggiato a Instabul, in Turchia. Per l'occasione Wanda Nara ha organizzato una piccola festicciola in famiglia, con i figli Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Grande assente Valentino, il primogenito di Wanda e l'ex marito Maxi Lopez, rimasto in Argentina con la zia e la nonna dove si sta facendo largo nel mondo del calcio (attualmente il 15enne milita nelle giovanili del River Plate).