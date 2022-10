Wanda Nara in Turchia: il figlio Valentino segue le orme di Icardi

Importante novità nella famiglia di Wanda Nara. Il figlio Valentino , nato nel 2009 dal matrimonio con Maxi Lopez, è entrato a far parte dell'under 14 del Galatasaray . L'annuncio è arrivato dal club con un post sui social network: "Valentino Lopez, figlio di Wanda Nara e di Maxi Lopez, è stato ingaggiato nella squadra under 14 del Galatasaray". Notizia ripostata dall'imprenditrice sul suo account Instagram, dove si è congratulata con il suo primogenito: "Congratulazioni Valu".

Wanda Nara resta a vivere in Turchia dopo la separazione da Icardi

Per il momento nessun commento è arrivato da parte di Maxi o di Icardi, che è molto legato al ragazzino così come agli altri due eredi di Lopez, Costantino e Benedicto. Wanda Nara resterà dunque a vivere in Turchia, a Istanbul, anche dopo la separazione da Maurito per seguire la carriera calcistica del figlio. E chissà che presto non diventi pure la sua agente...