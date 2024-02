Wanda e il dettaglio piccante sul sesso con Icardi: in studio tutti spiazzati

ROMA - Dettagli piccanti rivelati da Wanda Nara. La modella e showgirl argentina, in diretta al programma Rumis, ha raccontato la sua vita privata con il marito Mauro Icardi. Nessun problema a parlare di cosa succede a letto: “La canzone giusta mentre facciamo sesso? Nessuna, solo i miei suoni”. Una frase che ha lasciato di stucco tutte le persone in studio. E Wanda allora continua: “Il primo incontro a letto? Su quel materasso saranno passate 200 donne, ma dopo di me è stato distrutto totalmente. Il giorno dopo, ancora ricordo, avevo dolori per tutto il corpo perché non ero abituata. Ho preso una pasticca di ibuprofene ogni quattro ore per farmeli passare”.