Wanda Nara e Mauro Icardi lanciano "Amor verdadero": tifosi scatenati

Un annuncio fuori dagli schemi. Wanda Nara , infatti, pubblicherà una nuova canzone in collaborazione con suo marito, l'attaccante Mauro Icardi , che adesso gioca in Turchia . Sui social è stata lanciata la notizia dalla show girl argentina con una foto di coppia nella quale si tengono per mano con un'espressione complice. Wanda Nara ha scritto "Amor verdadero" che quindi sarà il titolo del brano.

Wanda Nara e Icardi cantano insieme

Tantissimi i like per Wanda Nara e Mauro Icardi, pronti a lanciare questo singolo dopo le canzoni già pubblicate in passato dallo show girl. Vedi il suo debutto con Bad Bitch, seguito quest'anno dai successi O bicho vai pega e Money. I fan della coppia sono impazziti per l'annuncio della canzone e non aspettano l'ora di ascoltarla.