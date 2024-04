Clamoroso in Turchia, il Fenerbahce abbandona la Supercoppa dopo 1': cosa è successo

Il Fenerbahce ha abbandonato la partita contro il Galatasaray, valida per la Supercoppa turca, dopo appena un minuto di gioco. I gialloneri, infatti, si sono presentati in con la squadra Under 19 per protestare contro l'indifferenza della federazione alla richiesta del club di disputare il match in un'altra data e con un arbitro straniero in seguito alla risa contro i tifosi del Trabzonspor.