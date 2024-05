Wanda Nara rischia di perdere milioni di dollari (e torna a lavorare in Italia)

Nonostante stia vivendo un momento professionale magico, Wanda Nara rischia di perdere un processo che potrebbe costarle milioni di dollari per aver commesso un grave errore al momento della registrazione del suo marchio di cosmetici, Wanda Cosmetics, che sta ottenendo un discreto successo in Sud America. Come rivelato nel programma tv argentino LAM, la moglie di Mauro Icardi è disposta ad andare in tribunale per continuare a sostenere la sua attività. Ma a suo rischio e pericolo. "Due anni fa, una persona di nome Ramiro Rubio ha chiesto la registrazione del nome Wanda Cosmetics. A livello legale, la persona che usa quel nome (Wanda Nara) ha un mese di tempo per dichiarare che il marchio è suo. Ma Wanda non ha fatto nulla", ha spiegato il relatore Pepe Ochoa.

Wanda Nara e i problemi con il brand di cosmetici Wanda Nara avrebbe dovuto dare al marchio il suo cognome, cosa che ne avrebbe garantito l'esclusività ma che non ha fatto. "Questa persona (Ramiro Rubio) ha presentato domanda il 5 gennaio 2022 per il marchio Wanda Cosmetics. Dopo che è passato un mese, nessuno si è lamentato e così lui è diventato il proprietario del marchio", ha continuato Ochoa. Nel corso della diretta Ana Rosenfeld, l'avvocato di Wanda nonché una delle sue migliori amiche, ha inviato un messaggio WhatsApp alla trasmissione per confermare che intraprenderanno un'azione legale. Anche se questo significherà molto probabilmente una grande perdita finanziaria per la soubrette, che proverà a guadagnare comunque una cifra milionaria con il suo ultimo ingaggio: è stata scelta come testimonial di Divas Play, l'OnlyFans latino. Stando alle indiscrezioni Wanda sarebbe riuscita a chiudere un contratto da un milione di dollari.

Wanda Nara torna a lavorare in Rai per Milly Carlucci Intanto Wanda Nara è in Italia, pronta a lavorare di nuovo in Rai dopo la vittoria a Ballando con le Stelle dello scorso autunno. La showgirl è nel cast de L'Acchiappatalenti, il nuovo show di Milly Carlucci, in onda su Rai 1 da venerdì 10 maggio. La 36enne sarà uno dei talent scout che, insieme a Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno, cercherà di "acchiappare" tra i vari concorrenti il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche.

