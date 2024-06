Wanda Nara continua la battaglia contro la malattia: la rivelazione sulle cure

Wanda Nara è tornata a parlare della malattia scoperta un anno fa: la leucemia. Nel programma argentino Se strange la nona, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha ricordato quando ha scoperto la diagnosi e svelato come procedono le cure. Che tra l'altro non hanno fermato Wanda, che è inarrestabile. Negli ultimi mesi è stata protagonista in Italia di due programmi tv di Milly Carlucci, ha inciso canzoni che hanno scalato le classifiche musicali del suo Paese ed è sbarcata sull'OnlyFans latino con le sue foto bollenti. E presto tornerà a condurre in Argentina la versione locale di Bake Off. Senza dimenticare che Wanda continua a seguire la carriera calcistica di Icardi e i suoi cinque figli. Insomma, una vera guerriera.

Come Wanda Nara ha scoperto la malattia Dopo delle analisi di routine, "hanno iniziato a chiamarmi in clinica, ero spaventata", ha ricordato Wanda Nara per poi proseguire: "Ho iniziato ad avere paura perché non hanno voluto comunicare i risultati alla mia segretaria. Poi la dottoressa si era un po' innervosita e mi ha chiesto se fossi accompagnata e voleva sapere del mio medico di base. Non stavo più capendo niente: ero pronta per partire con Mauro per la Turchia, avevo le valigie pronte e all'improvviso mi sono trovata in ospedale. Mi hanno ricoverato e nessuno mi ha detto niente, temevo mi restassero 24 ore di vita e che non volessero dirmelo. Così sono passati tre giorni". E poi: "Ero arrabbiata, pensavamo fosse leucemia ma nessuno ce lo ha detto. A quel punto accendo la TV e vedo lì Jorge Lanata che dice che ho la leucemia. Guardo Mauro e gli dico: 'E perché non me lo hanno detto?' Ho iniziato a cercare su Google, cosa che non devi fare, ed è apparso tutto. Tre mesi di vita, un mese, due giorni... io che piango".

La reazione di Icardi alla malattia di Wanda Nara Wanda Nara ha ammesso: "Ho detto a Mauro che stavo per morire. Ho chiamato Maxi per far venire a prendere i bambini... Ho chiamato mia madre, che ha chiamato mia sorella Zaira che era a Ibiza. Ha anche cercato su Google e mi dice "Cerca un donatore". Nessuno capiva cosa fare, un delirio totale. Anche Mauro mi disse 'mi ritiro dal calcio e resto con te'. Adesso sorrido, ma abbiamo passato tutti un periodo orribile".

Come procedono le cure di Wanda Nara A quasi un anno dalla diagnosi di leucemia, Wanda Nara ha raccontato come affronta le cure: "Ho detto all'infermiera che a volte mi lamento delle cure che devo fare, ma poi vedo tutto ciò che succede nelle cliniche e c'è sempre qualcosa di peggio. Sono mamma di cinque figli, grazie al cielo è capitata a me che sono forte e non ai miei figli o ad altri parenti. A volte sono stanca per le pillole ma comunque sono grata perché qualche anno fa non esisteva una cura per questo".

